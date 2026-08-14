Control tributario: La Provincia de Buenos Aires y Salta intercambian información

"El contrabando genera una pérdida de recursos tributarios del orden de los dos mil millones de dólares en Argentina. En estos últimos años viene creciendo de manera alarmante. Por eso es fundamental que las provincias colaboremos y cooperemos en la gestión, para fortalecer las capacidades de fiscalización, y de esa manera, no solo mejorar la recaudación, sino también defender el trabajo y la producción nacional", consideró el titular de ARBA.

En tanto, el ministro Dib Ashur, destacó: "Estamos muy agradecidos con el equipo de ARBA y con Cristian Girard por la visita que hicieron a la provincia de Salta. Es muy importante para nosotros la cooperación federal, el intercambio de experiencias, compartir conocimientos y entender que la Argentina puede trabajar junta".

Además, agregó que "estamos convencidos que nuestro país puede duplicar el PBI utilizando todas las provincias, utilizando el potencial que tiene cada uno de los rincones de la Argentina y la cooperación entre las jurisdicciones es un objetivo fundamental".

La recorrida de ambos equipos incluyó conocer el proyecto del puesto de control El Potrero, en Colonia Santa Rosa, que también recibirá el transporte de mercadería que proviene de Orán.

Girard, resaltó "el interés de la provincia de Salta por conocer y aprovechar la experiencia, el conocimiento y la tecnología que tiene ARBA. Nosotros vamos a sostener estas acciones de transferencia y colaboración, que nos permitan seguir mejorando y construyendo una red federal de control de mercadería en tránsito".

Otros convenios

Además de Salta, ARBA ya tiene convenios de está naturaleza con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Catamarca, Tierra del Fuego y Jujuy.

El acuerdo contempla la implementación del Código de Operaciones de Traslado (COT), un régimen que informa y controla las operaciones de traslado de bienes dentro de la provincia de Buenos Aires, así como entre la provincia de Buenos Aires y las jurisdicciones adheridas. Esta herramienta permite trazar mercaderías, prevenir maniobras de evasión y mejorar la transparencia del comercio interjurisdiccional.