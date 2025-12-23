Provincia |

Asueto en la Provincia de Buenos Aires: qué servicios no funcionarán y a quiénes favorece

El Gobierno bonaerense oficializó por decreto los días 24, 26 y 31 de diciembre como no laborables para la administración pública provincial.

La provincia de Buenos Aires confirmó un asueto administrativo especial para las fiestas de fin de año, que impacta en el funcionamiento del Estado provincial. La medida fue oficializada a través del Decreto N° 3063/2025 publicado en el Boletín Oficial y busca ordenar la actividad durante las celebraciones.

El asueto alcanza a los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025, y rige para todos los organismos que dependen del Poder Ejecutivo bonaerense. El decreto aclara que los servicios esenciales seguirán funcionando con normalidad, por lo que no todo el personal estatal estará alcanzado. Entre los sectores exceptuados se encuentran:

  • Policía Bonaerense y sistema de emergencias 911
  • Servicio Penitenciario Bonaerense
  • Personal de hospitales y emergencias sanitarias, con guardias activas
  • Trabajadores del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
  • Equipos de la Línea 144 y áreas críticas del Ministerio de Mujeres y Diversidad
  • Agentes afectados al Operativo de Sol a Sol y seguridad vial

Además, los bancos y entidades financieras no adhieren al asueto, por lo que mantendrán su esquema habitual de atención al público durante esos días.

El decreto también habilita a ministros y titulares de organismos a definir otras tareas esenciales que no puedan interrumpirse, y extiende una invitación al Poder Legislativo, Judicial y a los municipios para que evalúen adherir a la medida. La normativa lleva la firma del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y ya se encuentra vigente tras su publicación oficial.

