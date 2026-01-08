Argentino de Quilmes deja el handball federado tras dos temporadas históricas

La decisión se explica a partir de un año complejo desde lo organizativo y deportivo. Según explicó el entrenador y fundador del proyecto, Pablo Maiorano, el equipo sufrió durante 2025 la pérdida de días de entrenamiento, una situación que terminó condicionando el rendimiento en la cancha y dejó al Mate sin posibilidades reales de pelear por un nuevo ascenso. A ese escenario se sumó una dificultad estructural clave: la imposibilidad de conformar una tira completa de divisiones inferiores, requisito obligatorio para continuar compitiendo en las categorías de FeMeBal, lo que terminó de sellar la resolución institucional.

Más allá del desenlace, el balance deportivo deja números contundentes. En su temporada debut, durante 2024, Argentino de Quilmes protagonizó una campaña perfecta: conquistó el Torneo Apertura, el Clausura y el Súper 8, y logró el ascenso de Tercera a Segunda división. Ya en 2025, el equipo volvió a destacarse al alcanzar el subcampeonato de la Copa de Campeones, con una actuación que incluyó un triunfo resonante frente a Boca Juniors en semifinales, además de múltiples presentaciones en la Casa del Handball y encuentros televisados que le dieron visibilidad al proyecto.

El cierre del ciclo estuvo acompañado por un mensaje público de Maiorano, quien sintetizó el recorrido con una frase clara: "Se cierra una temporada, se cierra un ciclo". El entrenador agradeció a jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, colaboradores e hinchas que acompañaron el proceso y remarcó que, más allá de los resultados del último año, el grupo siempre priorizó el compromiso y la defensa del nombre del club en cada presentación.