Dolor en Vista Linda: vándalos destrozaron y saquearon el Jardín 932

El establecimiento, ubicado en la calle Matienzo al 700, fue escenario de un despliegue de violencia innecesaria. Los delincuentes forzaron una reja para ingresar y, una vez dentro, procedieron a vaciar los matafuegos, romper lockers, realizar pintadas en las paredes e incluso dejar materia fecal en el piso.

Más allá de los daños edilicios, el perjuicio económico es significativo. Los delincuentes sustrajeron elementos que la comunidad había logrado adquirir con mucho esfuerzo y donaciones para el inicio de las clases. Se llevaron tres equipos de música con micrófonos nuevos, un proyector y una impresora; un parlante de pie; un celular institucional y equipamiento de cocina.

"Se llevaron lo que con tanto cariño compramos para los chicos. Es una maldad que no tiene nombre", expresaron desde el entorno del jardín, resaltando que los atacantes dejaron una "firma" o marca en una de las paredes del edificio.

La comunidad educativa denunció que este ataque podría haberse evitado. El Jardín 932, inaugurado hace apenas dos años, está lindero a la Escuela N° 24, institución que durante el fin de semana previo había sufrido intentos de robo. A pesar de que las alarmas de la escuela sonaron reiteradas veces y la policía constató la rotura de candados, la vigilancia en la zona no fue reforzada, lo que permitió que los malvivientes concretaran su ingreso al jardín pocos días después.

El personal jerárquico y los auxiliares comenzaron con las tareas de limpieza y orden para intentar poner el establecimiento nuevamente en condiciones. Sin embargo, el reclamo de fondo es por infraestructura de seguridad: la comunidad exige la instalación urgente de domos y cámaras de seguridad en los corredores escolares del barrio.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 2da de Tristán Suárez, y la investigación se encuentra en manos de la policía científica para intentar identificar a los autores del hecho a través de los rastros dejados en el lugar.