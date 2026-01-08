Franco Petroli, la opción que baraja Lanús para sumar a su arco

Ante la inminente salida de Rocco Ríos Novo, que sería vendido al Inter Miami, donde tuvo un paso sobresaliente a préstamo, y la falta de acuerdo con Lautaro Morales, que a la par fue sondeado por Argentinos Juniors pero no prosperó esa vinculación, el entrenador Mauricio Pellegrino necesita de un portero con experiencia y apuntó al hombre de 27 años, de última temporada en Godoy Cruz de Mendoza.

El Granate comenzará la fase de grupos de la Copa Libertadores la primera semana de abril, que coincide con las fechas finales del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Además, se le suma la Copa Argentina de avanzar a 16avos de final si supera el próximo domingo 18 de enero a Sarmiento de La Banda.

Con este panorama, el DT deberá rotar para equilibrar las cargas físicas y ahí es donde Petroli podría tener chances de jugar, ya sea el torneo local como el internacional.

Con el descenso del Tomba a la Primera Nacional, el arquero analiza una salida y las condiciones para negociar serían un préstamo con opción de compra.

En el caso de Morales, la dirigencia podría bajarlo a la Reserva, donde comenzó la pretemporada con el nuevo entrenador Román Martínez y cuenta con cuatro arqueros: Tomás Bais, Tomás Silva, Ignacio Roldán y Maximiliano Gassenschmidt. Hoy, el suplente de Losada es Evaristo Dieguiz, de apenas 20 años.

Nacido en Avellaneda, Petroli a los 10 años llegó a River y realizó todas las inferiores. Marcelo Gallardo lo llevó a la pretemporada de 2018 a los Estados Unidos, pero no debutó oficialmente a pesar de haber recibido varias convocatorias. En el primer partido al mando de Martín Demichelis tuvo su debut no oficial en 2022 en un amistoso contra Unión La Calera disputando el primer tiempo.

Buscando continuidad, en junio de 2023 pasó a Estudiantes de Río Cuarto por seis meses, en la Primera Nacional. Y, en enero de 2024, fue fichado por Godoy Cruz. En el León atajó 25 partidos, recibió 12 goles y obtuvo 15 vallas invictas, mientras que en el elenco mendocino disputó 83 partidos, le encajaron 80 goles y en 32 oportunidades no recibió tantos.