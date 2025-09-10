Argentino de Quilmes quiere acercarse al Reducido

Se enfoca en la visita a Liniers, dejando atrás la derrota ante Comunicaciones. El técnico Fabián Cecconato tiene a todo el plantel a disposición, ya que no hay lesionados ni suspendidos.
Argentino de Quilmes ya dejó atrás la derrota contra Comunicaciones y se enfoca en la dura visita a Liniers, este domingo, en el estadio Juan Antonio Arias de Villegas, en pos de restablecerse en la Primera B y continuar la sumatoria en plan de acercarse al Reducido. La buena noticia para el DT Fabián Cecconato es que no hay lesionados ni suspendidos.
El Mate cayó estrepitosamente frente a Comu por 3 a 2 en un duelo que si bien tuvo varios goles y a un Criollo haciendo fuerza, el resultado del partido reflejó la superioridad del Cartero y la necesidad de Argentino de mejorar para el duro compromiso ante Liniers.
Para enfrentar a la Topadora del Oeste, el DT tendrá a todo el plantel a disposición, y el posible equipo que presentaría irá con Alejo Tello; Fabricio Filliol, Fernando Cosciuc, Gerónimo Velozo y Tomás Núñez; Leandro Guzmán, Marcelo Vega, Joaquín Molina y Lucas Rebecchi; Lautaro Filosa y Elías Torancio.
Los Mates marchan décimos en el campeonato de la Primera B y si bien todavía tiene chances de clasificar, no quieren darse el lujo de desperdiciar puntos vitales para asegurarse un boleto.
comentar