Argentino de Quilmes quiere acercarse al Reducido

El Mate cayó estrepitosamente frente a Comu por 3 a 2 en un duelo que si bien tuvo varios goles y a un Criollo haciendo fuerza, el resultado del partido reflejó la superioridad del Cartero y la necesidad de Argentino de mejorar para el duro compromiso ante Liniers.

Para enfrentar a la Topadora del Oeste, el DT tendrá a todo el plantel a disposición, y el posible equipo que presentaría irá con Alejo Tello; Fabricio Filliol, Fernando Cosciuc, Gerónimo Velozo y Tomás Núñez; Leandro Guzmán, Marcelo Vega, Joaquín Molina y Lucas Rebecchi; Lautaro Filosa y Elías Torancio.

Los Mates marchan décimos en el campeonato de la Primera B y si bien todavía tiene chances de clasificar, no quieren darse el lujo de desperdiciar puntos vitales para asegurarse un boleto.