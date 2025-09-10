Llega una nueva edición de los Fogones de Bernal

La iniciativa es organizada entre los Bomberos Voluntarios de Bernal y la Comisión de Festejos de los Fogones, con el apoyo de la Comuna. Como sucede habitualmente, habrá puestos gastronómicos, artesanías, juegos y espectáculos artísticos de diversos géneros. Decenas de instituciones y entidades de la zona se preparan para lo que será una fiesta del pueblo bernalense.

Cabe resaltar que el encuentro contará con todas las medidas de seguridad, fiscalización e higiene correspondiente, con el objetivo de cuidar cada uno de los espacios utilizados y garantizar un correcto ingreso y egreso de cada uno de los quilmeños.

Los servidores públicos expresaron su mensaje que "esperan reencontrarse con todos nuestros vecinos en esta nueva edición". Ellos reforzaron el espíritu de unión barrial que caracteriza a los fogones desde sus inicios. La actividad, que comenzó en 1967 como una propuesta cultural y solidaria, se convirtió en una de las más importantes del calendario quilmeño. Él reúne a familias de toda la región para compartir un desfile nocturno cargado de simbolismo, antorchas y expresiones artísticas.