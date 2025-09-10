Se desplomó paredón de terminal de colectivos y dañó un automóvil

Este episodio se viralizó rápidamente en redes sociales y los usuarios que participaron e interactuaron, casi en su totalidad, bromearon al respecto de esta situación. Quien claramente no se tomó a gracia este momento fueron el dueño del vehículo y los allegados a la empresa proveedora del servicio de transporte. Uno porque quedó con el rodado casi destruido por completo y los otros porque estuvieron al límite de ser los responsables de una tragedia.

Todo comenzó durante la jornada del martes por la tarde en la terminal de colectivos de la línea 22, ubicada en la intersección de las calles Lavalleja y Schweitzer, en el límite entre Quilmes y Ezpeleta. Allí estaba transcurriendo el día con total normalidad, hasta que un fuerte estruendo y una inmensa polvareda sacudió los cimientos y alertó a los presentes, que se acercaron al lugar para ver qué había pasado.

Al llegar, comprendieron que una parte del paredón del predio en el lado externo se había desplomado y cayó encima de un auto estacionado. Por suerte, arriba no había nadie, como así tampoco en la vereda caminando. Las piedras no solo dañaron parte de la chapa, sino que rompieron vidrios, el paragolpes, el guardabarros y gran parte del vehículo quedó bajo esta lluvia de ladrillos.

Es importante resaltar que en la zona y precisamente a la terminal se acercan pasajeros constantemente para subirse al colectivo justo cuando comienza el recorrido, pero en ese preciso instante no había nadie en las inmediaciones. En sintonía no hubo que lamentar ningún herido y es por ello que no fue necesaria la presencia de profesionales médicos del SAME, aunque sí se apersonaron agentes policiales.