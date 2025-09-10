Defensa y Justicia no podrá contar con César Pérez

Pérez será operado en los próximos días y estará varios meses fuera de las canchas y según contó el propio presidente del Halcón, Diego Lemme, que recibir la noticia de la dolencia del chileno fue un auténtico mazazo: "El sábado a las 9 de la noche, desde la Federación Chilena se comunicaron con el coordinador del club, para avisar de esta desgraciada lesión. Es parte del oficio, que uno nunca quiere que pase. Pobre César, tocó a él".

En diálogo con el envío chileno En Cancha, Lemme señaló que la baja del trasandino a estas alturas del año fue un golpe inesperado para el elenco de Mariano Soso y podría abrirse un cupo internacional: "Nos sentimos con toda la tristeza del mundo. Un jugador que con nosotros estaba muy bien, venía siendo muy importante, César estaba creciendo mucho y, personalmente, es un jugador que iba a aportar bastante no solo a nosotros, sino también a su Selección".

En cuando al choque contra Platense, hay expectativa por medirse ante el vigente campeón argentino y será el 20º encuentro entre sí. La primera vez que se han medido fue en la Temporada 1999/2000 del torneo de la Primera B Nacional, cuando en el Tito Tomaghello Defensa ganó por 2 a 0, con goles del Jorge Stranges y de Jorge Galleguillo.