Argentino de Quilmes ya conoce su calendario para la complicada B Metropolitana

Para después en el calendario el Mate tendrá otro adversario de peso, Talleres de Remedios de Escalada, recientemente descendido desde la Primera Nacional y que se está rearmando para pretender regresar rápidamente a la principal divisional del fútbol de ascenso.

Entonces, ante ese panorama, el club de la Barranca tendrá el siguiente ordenamiento en su calendario: Deportivo Laferrere, Talleres de Remedios de Escalada, Argentino de Merlo, Arsenal, Excursionistas, Villa Dálmine, UAI Urquiza, Real Pilar, Liniers, Villa San Carlos, San Martín de Burzaco, Sportivo Italiano, Camioneros, Deportivo Merlo, Dock Sud, Comunicaciones, Defensores Unidos, Ituzaingó, Flandria, Deportivo Armenio y Brown de Adrogué.

El debut del equipo encabezado por Fabián Cecconato será contra Lafe. En el 2025, se cruzaron dos veces. La primera fue como local y ganó 2 a 1; mientras que la segunda vez, como visitante, terminó con otro triunfo por el mismo resultado.

El certamen se disputará un campeonato largo (21 fechas). Contará con dos ascensos: el primero será para el campeón, y el segundo para el ganador del Reducido, que disputarán los ocho mejores equipos de la tabla. Asimismo, habrá dos descensos para los equipos que terminen en los últimos lugares.