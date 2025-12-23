Julián Ramos, campeón de Fórmula Nacional

Para Ramos no fue asunto sencillo ser campeón en Junín y más allá de haberse quedado con las ganas en 2024 al ser subcampeón en la FN Argentina 2.0, este año se sacó la espina y se impuso en un campeonato que llegaba muy parejo a la última fecha.

El estandarte sanvicentino terminó en lo más alto del certamen con 333 puntos, secundado por el vice campeón Tomás Campra (Giavedoni Motorsport) con 319, el tercero Santiago Chiarello (MG Ramini) con 285 y el cuarto Nazareno López (Naza Lopez Competición) con 278.

Luego de su consagración, Ramos fue recibido a todo festejo en San Vicente, y fue paseado en autobomba en el cruce de Autovía 6 y Sarmiento por los Bomberos Voluntarios por toda la ciudad, por lo que vecinos y amigos se acercaron a darle regalos, pancartas de salutación y hasta se sacaron fotos con él y sus trofeos. El jefe comunal de San Vicente, Nicolás Mantegazza, también se sumó a la caravana.