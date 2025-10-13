Argentino se quedó con las manos vacías y complica su panorama en la B Metro

Una vez que los dos equipos aparecieron en escena en la cancha del Coliseo de Mitre y Puccini, luego del saludo protocolar, se llevó a cabo un minuto de silencio pactado para todos los partidos de las diferentes categorías del fútbol argentino por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, y eso llevó al juego en sí, donde en el comienzo del partido se dio un desarrollo positivo por las intenciones de ambos planteles.

Sin embargo, hubo muy pocas llegadas y en un cuarto de hora lo más cerca que el partido estuvo del gol fue a través de centros al área que no progresaron y por eso todo derivó en un compromiso con pocas ideas y mucha voluntad.

Ante ese panorama, a los 18 minutos el local probó desde fuera del área. Maximiliano Resquín recibió el balón a unos 25 metros del arco, no tuvo ningún tipo de presión y certificó un zurdazo que desvió Alejo Tello con los dedos, y terminó impactando en el travesaño.

Más tarde, el anfitrión tuvo la chance más clara de la etapa inicial. Luego de una sucesión de pases por izquierda, la jugada finalizó por la derecha con Tomás Ponzo. El propio exponente enganchó dos veces hacia el medio del área y sacó un remate a colocar, pero el guardavallas volvió a salvar a los suyos.

Con el correr de los minutos, Argentino logró jugar lejos de su arquero, pero sin poder patear al arco. Así fue hasta los 37 minutos, porque Elías Torancio recibió el balón en el borde del área y sacó un potente remate cruzado que pegó en el poste izquierdo.

En el segundo tiempo hubo poca acción en las áreas. El Mate dominó la pelota y fue paciente para crear sus ocasiones. Por su parte, el Viola fue mucho más directo. Intentó recuperar en campo propio para responder de contraataque con velocidad.

Al promediar el segmento el elenco visitante tuvo que quedarse con un jugador menos porque Leandro Guzmán tuvo que ser atendido en el campo de juego. En ese momento, el local tuvo un ataque y se puso en ventaja. Hubo un centro pasado desde la derecha que bajó Resquín para Federico Sellecchia, quién remató de media vuelta.

El combinado de La Barranca fue fiel a su idea y continuó atacando en busca de un espacio que Villa Dálmine le negó. A medida que se consumían los minutos, el Mate atacaba con mayor cantidad de futbolistas, pero la defensa local se mostró inquebrantable

De esta manera, Argentino llegó a los seis duelos seguidos sin victorias. Así, se ubica en el puesto 15 del Torneo Clausura con 18 unidades y deberá probar una rápida revancha, aunque tendrá tiempo de descanso, ya que quedará libre y su próximo compromiso será contra Argentino de Merlo como local.