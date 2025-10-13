Sebastián López renueva en Los Andes y asegura que el club "siempre fue progresando"

"Siento mucha alegría por estar donde uno quiere estar, eso te da tranquilidad. Es la cuarta temporada que estoy en el club y siempre fuimos progresando en conjunto. Esta no va a ser la excepción, hay que seguir creciendo", aseguró el arquero en diálogo con Diario La Unión.

El contrato firmado por un año más, hasta diciembre de 2026, subraya la excelente relación entre el capitán y la Comisión Directiva, ya que la renovación se concretó apenas finalizó el campeonato. Al respecto, López consideró que "ya haberlo firmado también es una muestra de confianza de parte del club hacia mi trabajo", y agregó: "Estoy más que agradecido al club y a la gente por tanto cariño que me brindan".

Por otra parte, López realizó un análisis positivo de lo que fue la temporada de Los Andes en la categoría. Recordó que no comenzó el campeonato como titular y recién pudo jugar a partir de la octava fecha, en el empate 1 a 1 ante Racing en Córdoba. "El análisis de mi temporada es muy positivo, me tocó arrancar de suplente y por la lesión del chino (Mariano Monllor) tuve la oportunidad de jugar y demostrarme a mí que estaba preparado para la categoría", reconoció el arquero, quien mantuvo su valla invicta en once oportunidades a lo largo del campeonato. "Me sentí muy cómodo y con mucha confianza", añadió, y explicó que al ascender se generan dudas por el cambio y la mayor jerarquía.

El capitán también señaló que la no clasificación de Los Andes al Reducido se debió al bajo rendimiento en los partidos como visitante. "Sin dudas, fue lo que quedó en el en el debe de esta campaña, quizás con algunos puntos más de visita estaríamos jugando el reducido. Pero hay que seguir manteniendo la campaña de local que fue el gran puntal de esta temporada", afirmó. Finalmente, el futbolista descartó contactos para continuar su carrera en otros equipos y concluyó: "Lo que siempre pesó a la hora de elegir a Los Andes es que es un club grande que en los años que llevo siempre fue progresando y consiguiendo objetivos. No me puedo olvidar de la gente que tanto cariño me brinda y me hacen sentir valorado y querido".