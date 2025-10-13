Brown de Adrogué empató 1 a 1 con Fénix y dejó escapar una gran chance de entrar al Reducido.

El Tricolor había logrado ponerse en ventaja rápidamente, a los 11 minutos, gracias a una gran anotación de Lucas Farías, y parecía tener el encuentro controlado. Sin embargo, el equipo no supo aprovechar su momento, repitió los errores cometidos en las últimas jornadas y terminó pagando un alto precio. Con este resultado, el equipo extiende a siete su racha de partidos sin poder conseguir una victoria.

Fénix, que no había tenido un buen desempeño en el primer tiempo, salió a la segunda mitad con una mentalidad diferente y logró la igualdad de forma veloz. Apenas al minuto del complemento, Julián Vivas, exjugador de Los Andes, definió con acierto tras un desborde y un centro atrás enviado por Patricio Pérez.

Ese gol fue un duro golpe para los dirigidos por Fabián Lisa, quienes además sufrieron la expulsión de Adriel Ortiz, quedando con diez hombres y al borde del nocaut. A pesar de la inferioridad numérica, el equipo de Adrogué mostró su mejor versión y estuvo muy cerca de llevarse el triunfo, pero volvió a fallar en la definición final. Así, no pudo aprovechar la derrota de Acassuso, que le abría la puerta de los playoffs.

Con este empate, Brown alcanzó las 49 unidades en la tabla anual y se mantiene en la pelea por el último puesto para clasificar al Reducido, aunque dejó pasar una gran posibilidad para meterse en zona de playoffs y depender de sí mismo en las fechas finales.