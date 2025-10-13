Banfield no pudo con la Academia y la chance de play-off se aleja

El Taladro fue superado ampliamente por la Academia, que fue mucho más y justificó la victoria por la contundencia y por pegar en los momentos claves del partido, dejando sin respuestas a un anfitrión que no encontró el rumbo en ningún instante.

Con goles de Bruno Zuculini por duplicado y Adrián Balboa los conducidos por Gustavo Costas fueron determinantes, mientras que el dueño de casa sólo flaqueó y se quedó con uno menos por la expulsión de Lautaro Gómez, algo que incluso complicó aún más el panorama para intentar revertir la historia en la zona sur del conurbano bonaerense.

Pudo alcanzar el descuento sobre el final del partido por intermedio de Bruno Sepúlveda, pero dejó una imagen que evidencia preocupación en los hinchas de cara al tramo final de la temporada, dado que todavía tiene oportunidad de ir hacia la liguilla, pero sin descuidar el otro itinerario.

El equipo que comanda Pedro Troglio sufrió ya desde el inicio porque la visita mostraba ser superior con un juego superlativo de algunas de sus piezas. Con Duvan Vergara, Tomás Conechny y Adrián Balboa en ataque parecía que en los primeros minutos el gol estaba al caer para el semifinalista de la Copa Libertadores. Sin embargo, Banfield tuvo sus chances pero no supo concretar. Falló en la definición y lo pagó caro.

A los 26 minutos del primer tiempo aprovechó Duvan Vergara para enfrentar a Facundo Sanguinetti. La pelota le quedó servida a Zuculini, quien marcó el primer tanto del duelo. .

En el complemento, los de Avellaneda iban a estirar la ventaja con los tantos del propio Zuculini al promediar el segmento para evidenciar que fue la figura del duelo, y de Balboa sobre el final. A esa altura, el Albiverde se había quedado con uno menos por la expulsión de Gómez, quien vio la tarjeta roja por una dura infracción sobre Vergara.

Sólo quedaría tiempo para el descuento de Sepúlveda en tiempo adicionado, pero fue un tanto sólo para la estadística. Banfield acumula dos derrotas consecutivas y se aleja de los ocho clasificados a los playoff. En la próxima fecha visitará a Independiente Riuvadavia en Mendoza, en un cruce vital para definir cuáles serán sus aspiraciones.