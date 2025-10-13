San Martín goleó en Burzaco y sueña con llegar al Reducido

Ariel Siliman, Franco Camejo, Cipriano Treppo, Guillermo Mac Kay y Braian Chávez hicieron los goles de un Azul que se mostró confiado, sólido y, fundamentalmente, efectivo, para sentenciar la historia a favor en su terreno y soñar con el objetivo en el mediano plazo.

En el primer tiempo, a los 9 minutos, tras un tiro de esquina, Siliman certificó la primera emoción de la tarde en la zona sur del conurbano bonaerense, en tanto que luego de ello, sobre el cuarto de hora de iniciado el trámite, después de un centro bajo que vino desde el sector derecho, Camejo amplió diferencias en favor del dueño de casa y así se terminarían yendo a los vestuarios en el entretiempo.

Ya en lo que fue el complemento el trámite del encuentro fue todo de Sanma, porque a los 11 minutos Treppo con un bombazo desde afuera anotó el 3 a 0 parcial, mientras que más tarde Mac Kay eludió al arquero Augusto Bottini y con el arco libre convirtió para decorar el marcador, a lo se añadió, casi de inmediato, tras una pelota parada, Chávez con un gran cabezazo para cerrar la goleada.

Con este resultado, el combinado de la región llegó a los 48 puntos en la tabla general y quedó a tres unidades del ingreso al Reducido cuando todavía quedan varias jornadas para que se complete el itinerario, expectante por sorprender de la mano de una campaña superlativa.

En la próxima fecha del campeonato Clausura el equipo que conduce Federico Scurnik visitará a Real Pilar, en un compromiso difícil, donde el anfitrión se duele hacer muy fuerte, pero en el Azul confían en mostrar la mejor versión, corroborar lo que ocurrió este sábado y perfilarse para una nueva jornada de alegrías.