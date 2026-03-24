Presentaron un registro de la violencia represiva durante la dictadura

A 50 años del golpe de Estado, la Comisión Provincial por la Memoria dio a conocer una plataforma pública que sistematiza el accionar estatal entre 1974 y 1983.
En el marco del 50° aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar, la Comisión por la Memoria (CPM) presentó formalmente el Registro de la Violencia Genocida (REVIGE), una herramienta digital y de acceso público que constituye uno de los esfuerzos más significativos de los últimos años para cuantificar y calificar la magnitud del plan sistemático de represión desplegado en la provincia de Buenos Aires.
El registro es el resultado de un exhaustivo relevamiento de documentos producidos por el propio Estado durante el periodo comprendido entre 1974 y 1983. Según los datos consolidados en la plataforma, se han identificado 57.482 hechos de violencia represiva que afectaron directamente a 18.943 víctimas.
Uno de los pilares del REVIGE es la visibilización de las diversas modalidades de violencia que el Estado implementó de manera previa y simultánea a la desaparición forzada de personas. El registro documenta acciones que a menudo quedan en los márgenes de la narrativa histórica, pero que fueron fundamentales para el control social y la persecución política.
Entre las categorías analizadas se incluyen detenciones arbitrarias, secuestros, torturas, allanamientos ilegales, cesantías laborales, expulsiones del sistema educativo y el exilio forzado. Al sistematizar estas prácticas, la CPM busca demostrar que la violencia genocida no fue un hecho aislado ni excepcional, sino una política capilar que atravesó todas las instituciones del Estado.
Desde la Comisión destacaron que la apertura del registro a la consulta pública tiene una función política y social estratégica. Frente a la emergencia de discursos que ponen en duda la escala del terrorismo de Estado, el REVIGE ofrece una base de datos construida a partir de la propia burocracia represiva.
"Democratizar la información construida es la mejor forma de neutralizar las operaciones negacionistas", señalaron desde el organismo. La plataforma permite realizar búsquedas por nombre de la víctima, por fuerza de seguridad interviniente, por lugar del hecho o por tipo de violencia sufrida, convirtiéndose en un insumo clave para investigadores, organismos de derechos humanos y familiares.
El REVIGE se nutre de archivos desclasificados, actas policiales, registros penitenciarios y documentación militar. Este enfoque documental refuerza la veracidad de los datos, ya que es el propio Estado el que, a través de sus registros administrativos de la época, da cuenta de la persecución y el castigo aplicado a miles de ciudadanos por fuera de cualquier marco legal.
Con esta presentación, la CPM reafirma su compromiso por "Memoria, Verdad y Justicia", aportando una prueba estadística y nominal irrefutable sobre el alcance del genocidio en el territorio nacional, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
comentar