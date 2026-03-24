Presentaron un registro de la violencia represiva durante la dictadura

Desde la Comisión destacaron que la apertura del registro a la consulta pública tiene una función política y social estratégica. Frente a la emergencia de discursos que ponen en duda la escala del terrorismo de Estado, el REVIGE ofrece una base de datos construida a partir de la propia burocracia represiva.

"Democratizar la información construida es la mejor forma de neutralizar las operaciones negacionistas", señalaron desde el organismo. La plataforma permite realizar búsquedas por nombre de la víctima, por fuerza de seguridad interviniente, por lugar del hecho o por tipo de violencia sufrida, convirtiéndose en un insumo clave para investigadores, organismos de derechos humanos y familiares.

El REVIGE se nutre de archivos desclasificados, actas policiales, registros penitenciarios y documentación militar. Este enfoque documental refuerza la veracidad de los datos, ya que es el propio Estado el que, a través de sus registros administrativos de la época, da cuenta de la persecución y el castigo aplicado a miles de ciudadanos por fuera de cualquier marco legal.

Con esta presentación, la CPM reafirma su compromiso por "Memoria, Verdad y Justicia", aportando una prueba estadística y nominal irrefutable sobre el alcance del genocidio en el territorio nacional, especialmente en la provincia de Buenos Aires.