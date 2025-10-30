Arsenal confirmó las primeras bajas tras su descenso a la Primera B

En primer lugar, Arsenal informó la venta del 80% del pase de Nazareno Roselli a Defensa y Justicia. El joven defensor de 19 años, una de las apariciones más destacadas del último torneo, continuará su carrera en la Primera División del fútbol argentino. Durante esta temporada, Roselli disputó 26 partidos y convirtió un gol, consolidándose como una de las promesas del club antes de concretar su transferencia al conjunto de Florencio Varela.

Por otro lado, el comunicado también oficializó la rescisión del contrato de Agustín Alvarez, marcador central que había tenido una participación importante en la temporada anterior pero que este año no sumó minutos.

Estas primeras salidas marcan el comienzo del proceso de reconfiguración del plantel que afrontará la próxima Primera B 2026, con el objetivo de volver a posicionarse como candidato y recuperar cuanto antes la categoría perdida.