Arsenal dio de baja a varios jugadores con la mira en una nueva campaña

Siete futbolistas buscarán nuevos rumbos luego de la definición por parte de la dirigencia que no continuarán siendo parte del plantel profesional del club del Viaducto.
Arsenal busca dar vuelta la página tras el descenso a la Primera B Metropolitana, y en ese sentido comenzó a desarmar su plantel. En ese sentido, a través de la cuenta oficial del club se informó que siete jugadores no continuarán en las filas del elenco con la mira en la próxima campaña, en la que se buscará un rápido retorno a la divisional superior, la Primera Nacional.
Se trata de Gustavo Méndez, Manuel López, David Sayago, Facundo Brestt, Matías Vera, Axel Batista y Gonzalo Klusener, quienes rescindieron sus contratos de mutuo acuerdo y no formarán parte del combinado de la zona sur del conurbano bonaerense en la próxima temporada, donde se intentará luchar por la gloria y pegar la vuelta veloz a la categoría.
De este grupo, Vera y Klusener fueron los que más partidos disputaron, con 25 cada uno. En el caso del delantero, anotó dos goles esta temporada. Batista, quien arribó a mitad de año, también sumó varios minutos en el segundo semestre.
En tanto, hace unos días se conocieron otras dos desvinculaciones: son los casos de Agustín Alvarez, quien también rescindió su contrato, y Nazareno Roselli, a quien el 80 por ciento de su pase fue vendido a Defensa y Justicia.
