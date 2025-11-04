Arsenal dio de baja a varios jugadores con la mira en una nueva campaña

Se trata de Gustavo Méndez, Manuel López, David Sayago, Facundo Brestt, Matías Vera, Axel Batista y Gonzalo Klusener, quienes rescindieron sus contratos de mutuo acuerdo y no formarán parte del combinado de la zona sur del conurbano bonaerense en la próxima temporada, donde se intentará luchar por la gloria y pegar la vuelta veloz a la categoría.

De este grupo, Vera y Klusener fueron los que más partidos disputaron, con 25 cada uno. En el caso del delantero, anotó dos goles esta temporada. Batista, quien arribó a mitad de año, también sumó varios minutos en el segundo semestre.

En tanto, hace unos días se conocieron otras dos desvinculaciones: son los casos de Agustín Alvarez, quien también rescindió su contrato, y Nazareno Roselli, a quien el 80 por ciento de su pase fue vendido a Defensa y Justicia.