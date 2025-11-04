Tristán Suárez perdió y quedó eliminado en el Reducido

Tras el empate sin goles de la ida en Ezeiza, el Lechero no logró imponerse en el desquite y se despidió de la campaña con un en global desfavorable que se concretó en el estadio Ciudad de Caseros.

En el comienzo del primer tiempo, ambos equipos estuvieron erráticos al hilvanar pases consecutivos para generar ocasiones de peligro, lo cual se repitió en reiteradas ocasiones a lo largo del encuentro. Es que ninguno quiso arriesgar de más, producto del nerviosismo de una instancia clave en la que ninguno de los dos quería dejar pasar la oportunidad estelar.

Hasta que, a los 23 minutos, el elenco dirigido por José María Martínez sufrió los embates del anfitrión: el mediocampista Franco Cáceres corrió hasta línea de fondo y envió un centro al segundo palo para Mateo Acosta, quien remató cruzado y mandó la pelota a la red, pero el árbitro Hernán Mastrangelo anuló el gol por un empujón de sobre el defensor.

Así, el conjunto conducido por Juan Manuel Sara aumentó su protagonismo, adueñándose del balón y generando peligro en el arco de la visita. Pero la falta de efectividad se hizo evidente y así ambos se fueron al descanso sin gritos.

En el complemento el club de la zona sur del conurbano bonaerense mejoró: Mauro Fernández, de espaldas al arco, giró, encaró hacia el vértice del área grande y lo dejó solo a Domínguez frente a Budiño. El delantero abrió el pie y puso la pelota junto al palo derecho pero la maniobra fue anulada por posición adelantada.

En el último tramo del encuentro, el Pincha creció y, con sus constantes y peligrosas llegadas, se convirtió en Sumavil en la figura del partido, sosteniendo con atajadas providenciales la esperanza de su equipo. Sin embargo, a pesar del asedio, el Lechero tuvo un contragolpe inesperado: tras un mal despeje del arquero Budiño, el balón le cayó en los pies a Ángel Almada, quien remató de media distancia y casi convierte.

Sobre el cierre, en un rápido contragolpe del local, Rodríguez rompió la red y fue la diferencia clave que derivó en la clasificación a la próxima instancia por parte del dueño de casa.

Para colmo para Tristán, Alexander Sosa fue expulsado a falta de pocos minutos para la finalización del encuentro. No hubo tiempo para más y la derrota marcó el final de su camino. Hasta aquí llegó la participación del elenco de Pancho Martínez en esta temporada de la Primera Nacional, y ahora el foco deberá estar puesto en la pretemporada de cara al próximo año.