El obispo se reunió con representantes de movimientos sociales

Marcelo Maxi Margni, titular de la Diócesis Lanús-Avellaneda encabezó el encuentro en donde se analizaron los pasos que se darán entre 2026 y 2029.
El obispo de la Diócesis Lanús-Avellaneda , Marcelo Maxi Margni, protagonizó un encuentro con referentes de entidades intermedias y movimientos sociales en la Casa Juan Pablo II de Lanús, bajo la coordinación del presbítero Ricardo Nariccio, delegado episcopal para este servicio.
El encuentro se concibió como un espacio de diálogo fraterno y pastoral, en el que cada movimiento pudo presentarse, compartir su camino y escuchar la palabra del pastor diocesano, quien conversó en torno al borrador de la renovación de las Orientaciones Pastorales Diocesanas 2026-2029, actualmente en proceso de discernimiento.
Margni llamó a seguir trabajando en comunión misionera, renovando la esperanza y la participación de "todos los carismas e iniciativas que el Espíritu suscita en la diócesis". "Cada movimiento y cada servicio son parte de una misma misión: la de anunciar a Jesús y construir una Iglesia más sinodal y fraterna", expresó monseñor Margni.
Desde la organización destacaron el compromiso de los participantes y valoraron el clima de escucha y fraternidad que marcó el encuentro. "Seguimos caminando juntos, diseñando nuevos mapas de esperanza para nuestra diócesis", afirmaron al cierre de la jornada.
