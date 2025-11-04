El obispo se reunió con representantes de movimientos sociales

El encuentro se concibió como un espacio de diálogo fraterno y pastoral, en el que cada movimiento pudo presentarse, compartir su camino y escuchar la palabra del pastor diocesano, quien conversó en torno al borrador de la renovación de las Orientaciones Pastorales Diocesanas 2026-2029, actualmente en proceso de discernimiento.

Margni llamó a seguir trabajando en comunión misionera, renovando la esperanza y la participación de "todos los carismas e iniciativas que el Espíritu suscita en la diócesis". "Cada movimiento y cada servicio son parte de una misma misión: la de anunciar a Jesús y construir una Iglesia más sinodal y fraterna", expresó monseñor Margni.

Desde la organización destacaron el compromiso de los participantes y valoraron el clima de escucha y fraternidad que marcó el encuentro. "Seguimos caminando juntos, diseñando nuevos mapas de esperanza para nuestra diócesis", afirmaron al cierre de la jornada.