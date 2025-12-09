Arsenal mantuvo la categoría en Futsal

En el segundo partido de la definición, el conjunto de Sarandí le ganó 4 a 1 a Almafuerte, con una actuación estelar del goleador Ezequiel Martínez, quien se despachó con un triplete. El cuarto gol de la victoria fue obra de Matías Romero.

Este triunfo confirmó el gran nivel mostrado por Arsenal a lo largo de este mini-torneo. El Arse había comenzado el triangular desempate con otra victoria fundamental, al imponerse en un partido clave por 6-3 a Centro Asturiano.

La contundencia de los resultados le permite al equipo mantener la categoría y mirar con optimismo 2026. Por el contrario, las derrotas en esta instancia condenaron a sus rivales: de este modo, Centro Asturiano y Almafuerte descenderán a la Primera C de Futsal para el próximo campeonato.

Arsenal, con un gran cierre de año, celebró la permanencia y evitó el castigo de bajar de divisional, después de una temporada llena de vaivenes, que lejos estuvo de ser la ideal, pero que tiene un broche de oro que le da oxígeno y tranquilidad para encarar lo que se viene.