Otro día complicado para viajar en transporte público en el Oeste del conurbano

Ayer sábado trasladarse en colectivo no fue sencillo, ya que hubo muy pocos refuerzos, que en el mejor de los casos se trató de recorridos fraccionados, y obligó a tomar más de una línea, con el consiguiente incremento del tiempo de viaje y de su costo, perjuicio que afrontaron los habituales usuarios de la Línea Sarmiento y también del autotransporte. Las unidades circularon durante toda la jornada con capacidad colmada, y por lo tanto en varias paradas no se detuvieron, pese a la indicación de los frustrados pasajeros.

Las obras que se realizan son el tendido de cables troncales en tres salas técnicas a la altura de Ciudadela, Liniers (a la altura del paso a nivel Barragán) y en la zona de la Cabina Talleres (entre Liniers y Villa Luro, , dispuestos por la empresa estatal Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), denominada también Trenes Argentinos Infraestructura.

Paralelamente se ejecutan intervenciones en las obras de los nuevos pasos a bajo nivel situados a la altura de la calles Federico García Lorca (junto a la estación Caballito); e Irigoyen (a 200 metros de la estación Villa Luro) -ambos encarados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-, donde se llevaron adelante trabajos en zona de vías. Además, se realizarán tareas de renovación del tendido ferroviario en la estación Once, con personal propio.

A esos emprendimientos -que comenzaron ayer y se extenderán hasta el martes, y ya se habían efectuado el fin de semana pasado, determinando la limitación del servicio al tramo entre Haedo y Moreno- se sumó ayer y hoy la renovación de circuitos de vía entre Haedo y Moreno, a cargo de Benito Roggio Transportes (BRT) y ADIF, obra iniciada hace varios meses, y que se traduce en el recorte de los primeros y últimos servicios. En cambio, circulan según los itinerarios acotados (por renovación de vías), los trenes entre Merlo y Las Heras y Moreno y Mercedes.

La "Sarmiento-dependencia" existente en el Oeste del Gran Buenos Aires -no hay ninguna línea de colectivos que imite el recorrido Once-Moreno del ferrocarril deteniéndose en todas las intermedias -algo que ocurre desde 2003, cuando desapareció la línea 52, La Lujanera, que conectaba Once con Luján- quedó evidenciada ayer porque además las líneas existentes incorporaron, en el mejor de los casos, muy pocos refuerzos.

La línea 136 -que une Primera Junta con Merlo y Marcos Paz- contó con su habitual escaso servicio (una unidad cada media hora) y se vieron coches de la línea 327 realizando un recorrido corto entre Liniers y Merlo, y unidades de la línea 237 efectuando el servicio Liniers-Haedo. Estas últimas también actuaron como refuerzo de la línea 182, que une Liniers con Haedo y José C. Paz y de la 163, que conecta Liniers con Morón y San Miguel. Todas las mencionadas pertenecen al Grupo Metropol, que tiene a su cargo una treintena de líneas en el área metropolitana, de jurisdicción de Nación, Provincia, Ciudad de Buenos Aires y municipios.

Entre ellas está también la 302, que une Liniers con Moreno, y que fue sumada al grupo a partir de octubre (antes era operada por Empresa del Oeste, EDO). La demanda creció exponencialmente, pero no hubo ningún refuerzo, y pudo verificarse períodos de 20 minutos y aún más entre una y otra unidad, que circularon abarrotadas. Llamativamente, Metropol acaba de incorporar 150 unidades a Gas Natural Comprimido (GNC) para las líneas 65 y 151.

Por otra parte la línea 57 que une Once con Moreno por las autopistas Perito Moreno, 25 de Mayo y del Oeste, de la empresa Atlántida, controlada por el grupo DOTA (Doscientos Ocho Transportes Automotor) tampoco sumó unidades. Una situación similar se registró en la línea 166 (de la Empresa Línea 216) que une Ciudad Universitaria, Aeroparque y Palermo con Morón, mientras que en la línea 1, que conecta Primera Junta con Morón se agregaron 5 coches, por lo que no se igualó a la frecuencia que ofrece de lunes a viernes.

En las redes sociales se multiplicaron las quejas y literalmente la desesperación de la gente por viajar, con testimonios sobre tarifas de autos de aplicación, como 50.000 pesos para ir de Merlo a Liniers, cuando la tarifa habitual oscila entre 15.000 y 25.000 pesos (la del tren es de 360 pesos), e invitaciones para acordar viajes de 3 o 4 personas, para compartir los gastos. También sobre líneas de colectivos para conectar trayectos que se volvieron difíciles de realizar, como por ejemplo Ramos Mejía-Castelar.