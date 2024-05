Arsenal recibe a Racing de Córdoba

El Viaducto lleva tres partidos sin ganar y de a poco se cayó de la zona de Reducido. Sumó dos derrotas al hilo ante All Boys y Tristán Suárez, y viene de empatar sin goles ante Patronato. En su regreso a su reducto, donde abrirá la fecha de la categoría, tendrá la misión de sumar de a tres para poder meterse en el último puesto de la grilla de Reducido, y esperar a que Alvarado y Agropecuario no ganen.

Su rival de turno no viene bien, tampoco. Luego de ser noticia por haberle quitado el invicto y la punta a Quilmes, lleva cuatro partidos sin ganar, donde sumó dos empates de visitante y dos derrotas en su estadio de Alta Córdoba. Los dirigidos por Juan Carlos Olave llegarán al Viaducto con varias modificaciones respecto del último once, pero hasta ahora los cambio que el ex arquero de Belgrano introdujo no han servido para poder despertar al equipo.

Pasado el duelo de este viernes ante Racing de Córdoba, a Arsenal le tocará enfrentar a Vélez por los 16avos. de final de la Copa Argentina. Finalmente, luego de muchas especulaciones, el partido se llevará a cabo el miércoles 5 de junio. Todo estaba previsto para que se dé por la tarde, algo que a los dos equipos le sentaba bien, pero finalmente las autoridades de la competición federal lograron ponerse de acuerdo con los encargados de la seguridad para que el encuentro se lleve a cabo por la noche.

Con el nuevo horario, fue determinante acordar una sede cercana para ambos, para evitar grandes traslados por la noche. De esta manera, el duelo ante el Fortín finalmente será a partir de las 21.15 y tendrá como escenario el estadio Centenario Ciudad de Quilmes. Además, quedó definido que Andrés Gariano será el encargado de impartir justicia.