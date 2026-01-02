Lanús retomó sus ensayos y ya se perfila para un amistoso

Los recientes campeones sudamericanos retomaron los trabajos de cara a una exigente temporada que se avecina, con varias competencias importantes por delante: la Recopa Sudamericana, que se afrontará en febrero contra Flamengo; la Copa Libertadores -como principales objetivos-, la Copa Argentina, y los Torneos Apertura y Clausura en el plano doméstico.

Con varias caras conocidas que retornaron de sus respectivos préstamos, el plantel se presentó temprano en el Polideportivo para trabajar bajo las órdenes de Mauricio Pellegrino, que tendrá a José Turu Flores como nuevo integrante de su cuerpo técnico tras la partida de Xavier Tamarit a los Estados Unidos.

Entre los nombres que reaparecieron figuran los extremos Benjamín Acosta (fue respescado de Plaza Colonia de Uruguay) y Lucas Besozzi (también respescado de Central Córdoba), y el mediocampista Maximiliano González (finalizó su préstamo con Godoy Cruz), quienes serán evaluados por el DT para saber si se mantendrán o deberá buscar nuevos horizontes.

El plantel del Granate entrenó el martes en doble turno: a las 9 y a las 18, luego quedaron concentrados en la pensión de los juveniles para realizar el miércoles por la mañana el último trabajo del año y finalmente fueron licenciados hasta ayer, que retomaron la actividad de cara al primer amistoso de la pretemporada, que se llevará a cabo el domingo en el Predio del Halcón, y a puertas cerradas. Asimismo, también se confirmó que el segundo ensayó será contra Huracán, el sábado 10, también fuera de casa.

Esta es la lista de los jugadores que dio a conocer Pellegrino que participarán de la pretemporada: los arqueros Nahuel Losada, Lautaro Morales, Evaristo Diéguiz y Martín Díaz; los laterales derechos Gonzalo Pérez, Nicolás Morgantini; los centrales Carlos Izquierdoz, José Canale, Ronaldo Dejesús, Ezequiel Muñoz, Tobías Quiróz y Luciano Romero; los laterales izquierdos Sasha Marcich, Axel Balbuena y Tomás López.; los mediocampistas Agustín Cardozo, Agustín Medina, Felipe Peña Biafore, Raúl Loaiza, Facundo Sánchez, Mariano Geréz y Maximiliano González; los volantes creativos Marcelino Moreno, Franco Watson y Thiago Laplace; los extremos Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Dylan Aquino, Alexis Segovia, Bruno Cabrera, Lucas Besozzi, Benjamín Acosta y Alexis González y los delanteros centro Rodrigo Castillo, Walter Bou y Thomas De Martis. A ellos se añade Tomás Guidara como reciente refuerzo luego de finalizar su contrato con Huracán, con quien estuvo vinculado hasta el 31 de diciembre.