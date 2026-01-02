Temperley puso primera con Nicolás Domingo como entrenador

El objetivo del Gasolero será mejorar lo realizado en la última temporada, en la que logró clasificar al Reducido y a la Copa Argentina. Si bien la confirmación del entrenador se dilató luego de la negativa de Rubén Forestello de continuar en el cargo, la dirigencia avanzó con firmeza para sostener la estructura del plantel.

En ese sentido, Temperley consiguió retener a futbolistas importantes como Ezequiel Mastrolía, Luciano Nieto, Fernando Brandán, Gabriel Esparza y Gabriel Hauche. A ese grupo se le sumó la continuidad de Adrián Arregui, capitán y máximo referente del equipo, considerado la gran prioridad de la dirigencia para encarar el nuevo proyecto deportivo.