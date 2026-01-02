Temperley puso primera con Nicolás Domingo como entrenador

El Gasolero inició la pretemporada en el Beranger y dio inicio al primer ciclo como DT del ex mediocampista, con la base del plantel asegurada.
Temperley volvió a los entrenamientos en el estadio Alfredo Beranger y puso en marcha una nueva ilusión de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional. Sin refuerzos presentados hasta el momento, el plantel comenzó los trabajos bajo la conducción de Nicolás Domingo, quien afronta su primera experiencia como entrenador tras una extensa y destacada carrera como futbolista.
El objetivo del Gasolero será mejorar lo realizado en la última temporada, en la que logró clasificar al Reducido y a la Copa Argentina. Si bien la confirmación del entrenador se dilató luego de la negativa de Rubén Forestello de continuar en el cargo, la dirigencia avanzó con firmeza para sostener la estructura del plantel.
En ese sentido, Temperley consiguió retener a futbolistas importantes como Ezequiel Mastrolía, Luciano Nieto, Fernando Brandán, Gabriel Esparza y Gabriel Hauche. A ese grupo se le sumó la continuidad de Adrián Arregui, capitán y máximo referente del equipo, considerado la gran prioridad de la dirigencia para encarar el nuevo proyecto deportivo.
