San Vicente inauguró su primer Laboratorio de Triquinosis para fortalecer la sanidad rural

Hasta la puesta en marcha de esta unidad, los productores y elaboradores de la región debían remitir sus muestras a laboratorios fuera del partido. La apertura de este centro propio permitirá descentralizar los controles, agilizar la tramitación administrativa y garantizar que los productos derivados lleguen al consumidor con los estándares sanitarios correspondientes de manera más rápida y eficiente.

Desde el área de gestión destacaron que el laboratorio cumple una doble función: por un lado, actúa como un filtro de seguridad alimentaria para la comunidad y, por otro, se constituye como un soporte fundamental para el desarrollo rural. La triquinosis es una enfermedad parasitaria transmitida por el consumo de carne de cerdo infectada que no ha sido analizada; por ello, contar con un punto de testeo local es vital para minimizar riesgos.

El intendente Nicolás Mantegazza señaló que ello representa un "hito" para la comunidad educativa y productiva. "Es una herramienta para la mejor alimentación de nuestra comunidad, para estar al servicio de la producción y de los productores de la ciudad", afirmó el jefe comunal, subrayando la importancia de la articulación entre el sistema educativo y el sector público.

La ubicación del laboratorio en el ámbito de la Escuela Agraria Nº 1 no es casual. El proyecto busca integrar los procesos de enseñanza con las demandas reales del sector productivo. De esta manera, los estudiantes tendrán acceso a prácticas profesionales vinculadas a la sanidad animal, elevando el nivel técnico de los futuros egresados.

La concreción del laboratorio fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Municipio, organismos técnicos de control sanitario, instituciones educativas y el sector privado de la región. Esta sinergia busca consolidar una política pública sostenida en el tiempo que acompañe el crecimiento del sector agropecuario de San Vicente con responsabilidad sanitaria.

Con este paso, el distrito amplía su red de servicios rurales y reafirma su compromiso con la prevención y el cuidado integral de la salud humana y animal.