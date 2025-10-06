Arsenal se despidió de la categoría con una goleada en Sarandí

El Viaducto salió a jugar sin la presión de las últimas semanas y tuvo un gran arranque. A los 4 minutos, Purita abrió el marcador con un tiro libre rasante, y apenas dos minutos más tarde, Tomás González aprovechó un rebote del arquero para ampliar la diferencia.

El Torito necesitaba ganar y esperar una derrota del Tricolor de José Ingenieros ante Güemes de Santiago del Estero para mantener su espacio en la categoría, pero no estuvo a la altura del partido. Para colmo, sobre el final del primer tiempo, Mansilla fue expulsado por un planchazo a Rosell y todo se hizo cuesta arriba.

El equipo que conduce Darío Franco aprovechó la superioridad numérica en el segundo tiempo y completó la goleada porque a los 22 minutos del segmento, tras una buena combinación de pases, Esteban Fernández ingresó al área y definió mano a mano ante Gómez Riga para marcar el 3 a 0.

Pero hubo más, ya que a falta de diez minutos para el final Klusener marcó el cuarto gol, de penal, y al rato nomás, tras un tiro de esquina, Mihovilcevich empujó el balón debajo del arco para sellar el 5 a 0 definitivo. Sobre el final, Aleo también fue expulsado en el elenco marplatense.

Así, Arsenal terminó penúltimo en el campeonato y Alvarado, último. Ambos descendieron en la Zona A de la Primera Nacional. Por su parte, Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos fueron los dos equipos que perdieron la categoría en la Zona B.

El club de la zona sur del conurbano bonaerense deberá enfocarse en lo que viene, y confiar en poder volver rápidamente a la Primera Nacional.