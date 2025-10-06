Arsenal se despidió de la categoría con una goleada en Sarandí

El Viaducto despachó al club de Mar del Plata, en lo que significó el último duelo de la temporada. El próximo año jugará en la Primera B Metropolitana.
Arsenal, que había consumado su descenso en la fecha pasada y tendrá acción el próximo año en la Primera B Metropolitana, se despidió con una actuación sobresaliente porque goleó 5 a 0 a Alvarado en condición de local, en el último partido del campeonato de la Primera Nacional. Con este resultado, el equipo marplatense también perdió su plaza en la divisional, desaprovechando la chance que mantenía, en favor de Almagro..
El Viaducto salió a jugar sin la presión de las últimas semanas y tuvo un gran arranque. A los 4 minutos, Purita abrió el marcador con un tiro libre rasante, y apenas dos minutos más tarde, Tomás González aprovechó un rebote del arquero para ampliar la diferencia.
El Torito necesitaba ganar y esperar una derrota del Tricolor de José Ingenieros ante Güemes de Santiago del Estero para mantener su espacio en la categoría, pero no estuvo a la altura del partido. Para colmo, sobre el final del primer tiempo, Mansilla fue expulsado por un planchazo a Rosell y todo se hizo cuesta arriba.
El equipo que conduce Darío Franco aprovechó la superioridad numérica en el segundo tiempo y completó la goleada porque a los 22 minutos del segmento, tras una buena combinación de pases, Esteban Fernández ingresó al área y definió mano a mano ante Gómez Riga para marcar el 3 a 0.
Pero hubo más, ya que a falta de diez minutos para el final Klusener marcó el cuarto gol, de penal, y al rato nomás, tras un tiro de esquina, Mihovilcevich empujó el balón debajo del arco para sellar el 5 a 0 definitivo. Sobre el final, Aleo también fue expulsado en el elenco marplatense.
Así, Arsenal terminó penúltimo en el campeonato y Alvarado, último. Ambos descendieron en la Zona A de la Primera Nacional. Por su parte, Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos fueron los dos equipos que perdieron la categoría en la Zona B.
El club de la zona sur del conurbano bonaerense deberá enfocarse en lo que viene, y confiar en poder volver rápidamente a la Primera Nacional.
