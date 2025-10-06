Talleres de Escalada cayó ante Almirante Brown y se despidió de la Primera Nacional

El equipo de Escalada fue claramente superado por el dueño de casa desde el pitazo inicial. A los 5 minutos del primer tiempo, el local ya estaba en ventaja gracias a un potente derechazo de William Machado, bien colocado e inatajable para el arquero Damián Tello. El "Albirrojo" sintió el impacto del gol y, minutos después, sufrió la baja por lesión de Leonel Barrios, quien fue reemplazado por Facundo Rodríguez. Sin embargo, Almirante Brown era netamente superior y merecía el segundo gol, ya que Talleres no conseguía hacer pie en la mitad de la cancha. A pesar de esto, Rodríguez tuvo la oportunidad de empatar el partido, aunque careció de precisión en su definición.

En el inicio del segundo tiempo, Almirante volvió a ser contundente con otro "gol psicológico". Un derechazo de Ulises Abreliano desde afuera del área puso el 2 a 0, dejando el panorama muy cuesta arriba para Talleres. Pese a la dificultad, el equipo de Vivaldo alcanzó el descuento por intermedio de Camilo Viganoni. No obstante, no pudo igualar el marcador, y Matías Flores se perdió la última oportunidad de cabeza. El encuentro terminó con la derrota de Talleres, lo que significa la despedida de la categoría, salvo un cambio reglamentario, quedando descendido a la Primera B Metropolitana. Se termina así la ilusión para los hinchas de Escalada.