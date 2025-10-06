Quilmes tropezó en el Centenario y terminó el torneo con una derrota

En pleno estadio Centenario, el Lechero fue más efectivo, lo derrotó por la 24ta y última fecha de la Zona A de la Primera Nacional y así en la región ya deberán cambiar la página y perfilarse para un torneo venidero con otro semblante, intentando luchar por el ascenso a la máxima categoría.

El conjunto de José María Martínez, que ya tenía asegurada su clasificación al Reducido, cerró una gran fase regular con un triunfo que lo dejó en el tercer puesto, certificando otra cuestión, porque seguirá su camino y cuanta con chances de dar el salto a la elite del fútbol argentino.

En cambio, el Decano -con mayoría de juveniles- volvió a mostrar las mismas falencias de todo el año y concluyó una temporada irregular y sin alegrías.

El primer tiempo fue parejo y el Albiazul intentó hacerse fuerte con la pelota, pero le costó generar peligro, mientras que la visita fue el que más insinuó. A los 15 minutos, Steimbach sacó un zurdazo que buscaba el ángulo, pero Esteban Glellel respondió con una gran tapada.

El anfitrión apenas logró acercarse al área rival y, para colmo, perdió a Agustín Bindella por lesión. En el complemento, el Lechero golpeó rápido. Alexis Domínguez se hizo cargo de un penal y, con un remate al palo derecho, estableció el 1 a 0 que iba a ser definitivo.

A partir de allí, Quilmes buscó la igualdad con más empuje que claridad. Grelak aprovechó para darle minutos a varios juveniles: Thiago Mejías y Santino Rodríguez debutaron en Primera en el cierre del torneo. En el tramo final, Mirko Juárez fue expulsado y complicó aún más al local, que no encontró respuestas para revertir la historia.

El pitazo final dejó realidades diferentes. Tristán Suárez cerró una fase regular sólida, con 52 puntos y el tercer puesto de la zona, y ya piensa en el Reducido. Quilmes, por su parte, terminó decimocuarto con 38 unidades, lejos de los objetivos y con la obligación de rearmarse de cara a 2026.