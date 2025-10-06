Tristán Suárez ganó a domicilio y ya se enfoca en el Reducido

El primer tiempo fue parejo y con poco ritmo en el terreno del Cervecero. El anfitrión intentó hacerse fuerte con la pelota, pero le costó generar peligro, mientras que el elenco de Ezeiza fue el que más insinuó. A los 15 minutos Steimbach sacó un zurdazo que buscaba el ángulo, pero Esteban Glellel respondió con una gran tapada. Más tarde, Da Rosa tuvo una chance clarísima tras un rebote dentro del área, pero definió afuera con el arco a su disposición. El dueño de casa apenas logró acercarse al área rival y, para colmo, perdió a Agustín Bindella por lesión. El empate sin goles al descanso fue lo que se especificó en el marcador.

En el complemento, en tanto, la visita golpeó rápido. A los 7 minutos, Iván Gorosito encaró a Mirko Juárez dentro del área y el defensor lo derribó. Alexis Domínguez se hizo cargo del penal y, con un remate al palo derecho, estableció el 1 a 0 que sería el definitivo.

En el tramo final, Mirko Juárez fue expulsado y complicó aún más al local, que no encontró respuestas para revertir la historia y se quedó con las manos vacías en un campeonato que estuvo lejos de las expectativas, sin chances de ir a la liguilla.

El pitazo final dejó realidades diferentes. Tristán Suárez cerró una fase regular sólida, con 52 puntos y el tercer puesto de la zona, y ya piensa en el Reducido. El Decano, por su parte, terminó decimocuarto con 38 unidades, lejos de los objetivos y con la obligación de rearmarse de cara a 2026.