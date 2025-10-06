Temperley arrolló a Nueva Chicago y se metió en el Reducido

El conjunto local demostró ser superior a su rival desde el inicio. El empate se rompió a los 16 minutos: un centro de Luciano Nieto al segundo palo fue bajado por Bruno Duarte, y Valentín Aguiñagalde le ganó a la floja salida del arquero Facundo Ferrero, permitiendo a Javier Toledo inflar la red con un cabezazo.

El elenco de Mataderos intentó reaccionar, pero sus avances fueron muy tibios. Por el contrario, cada vez que el local aceleraba, daba la sensación de que podía ampliar el marcador. Esto ocurrió sobre el cierre de la primera mitad, tras una excelente combinación ofensiva. Franco Ayunta y Federico Milo se juntaron, este último superó a dos defensores y envió un centro bajo para que Fernando Brandán convirtiera el segundo tanto.

Si el segundo gol ya había dejado al Torito lejos en el marcador, el tercero sentenció el encuentro. Todo el oficio del experimentado Javier Toledo se hizo notar al aguantar la pelota y conseguir un penal tras una falta de Franco Cortés. Franco Ayunta se encargó de la ejecución y marcó el 3 a 0, a pesar de algunas discusiones con el entrenador, que solicitaba que pateara el "9", la figura de la tarde. El "Gasolero" tuvo chances de aumentar la cuenta, pero el resultado final fue de tres goles. Con la clasificación al Reducido sellada, el primer objetivo está cumplido. Ahora es momento de planificar el viaje a Salta, donde solo una victoria sirve para mantener vivo el sueño grande.