Arsenal se juega la vida para no caer a la Primera C

En el primer partido de esta reválida por la permanencia, ya se dio un resultado que complicó un poco más el panorama. Almafuerte y Asturiano empataron 2 a 2, por lo que cada uno sumó un punto. Ahora le toca entrar en acción al Arse, que se juega todo en los próximos dos cruces.

Después de sortearse la ubicación de cada equipo con una moneda, se definió el fixture. El primer desafío para el conjunto de Sarandí será este sábado, cuando visite a Asturiano a partir de las 17. En la última fecha de este desempate, Arsenal cerrará su participación enfrentando a Almafuerte.

La situación es de extrema urgencia y cada punto vale oro. Si Arsenal logra un empate contra Asturiano, sumaría su primera unidad y el rival quedaría líder con dos puntos. En ese caso, la definición de la permanencia se jugaría en la última jornada, en un duelo directo contra Almafuerte, donde la calculadora será fundamental.

Sin embargo, en Sarandí prefieren ir paso a paso, ya que el riesgo es demasiado alto. Una derrota en el partido de este sábado enviaría al equipo de manera directa a la Primera C. Sí, el descenso se confirmaría inmediatamente, sin importar lo que pase en el último cruce contra Almafuerte. Es por eso que el encuentro ante Asturiano es una verdadera final anticipada, donde el margen de error es cero. El Arse necesita empezar a sumar para mantener la ilusión de quedarse en la B.