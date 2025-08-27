Asaltaron la Congregación de Jesús María de Florencio Varela

Se trata de un hecho que provoca muchísimo enojo y angustia por tratarse de una institución que reúne a los creyentes y por la violencia con la que estos se manejaron, utilizando una pistola y amenazando de muerte a las víctimas que estuvieron muy lejos de oponer resistencia. Hace pocas semanas atrás, en otro barrio, también robaron una iglesia y no habían encontrado objetos de un valor económico representativo, rompieron las instalaciones y se marcharon con una garrafa.

Todo comenzó en la Congregación de Jesús María, ubicada en la calle Río Negro al 2400. Allí estaban conversando cuatro mujeres, cuando tres hampones ingresaron con vestimenta oscura y los rostros tapados para no brindar su identidad. Rápidamente las increparon, mientras que un cuarto delincuente se metió detrás de ellos empuñando un arma de fuego y repartió insultos y amenazas.

A las víctimas las llevaron a un cuartito, donde las despojaron de sus pertenencias de valor. No las golpearon, pero quedaron muy asustadas por todo lo vivido y por la pérdida material tras el ilícito. En total, los cacos robaron una suma que asciende a los 800 mil pesos, teléfonos celulares, anillos de oro que eran alianzas de casamiento y la llave de un vehículo perteneciente a una de las damnificadas, aunque no lo movieron de allí.

Una vez culminado el asalto, pidieron ayuda a los vecinos y llamaron al 911. Eran pasadas las 22 y agentes policiales rastrillaron la zona, aunque no encontraron a los responsables del acto. Siguiendo la misma línea, radicaron la correspondiente denuncia policial y esperan avances en la investigación para poder atraparlos cuanto antes. La cantidad de efectivo que estaba dentro de la congregación respecta a las constantes colectas que se hacen a través de los feligreses, motivo por el cual supone un duro golpe la pérdida del mismo.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°2 de Florencio Varela a cargo del doctor Federico Pagliuca, quien dispuso el relevamiento de las imágenes de las cámaras de vigilancia para poder rastrear a los ladrones.