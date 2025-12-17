Asumieron las nuevas autoridades del Consorcio del Puerto de Dock Sud

“El acto de asunción marcó el inicio de una nueva etapa orientada a profundizar la eficiencia operativa, la expansión de capacidades y el fortalecimiento del rol estratégico del puerto en el comercio internacional”, afirmaron los directivos del Consorcio.

En ese orden, se destacó que “el liderazgo de Litza será fundamental para impulsar una gestión moderna y dinámica, capaz de consolidar al Puerto de Dock Sud como un motor de crecimiento económico, generador de empleo y articulador del sistema productivo bonaerense”.

La ceremonia contó con la participación del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa; el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; y el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero. También estuvieron presentes Roberto Negro, Pablo Dimitroff, Demetrio Stekovick, Hernán Spalletta, Enrique Rivas, Daniel Lewicki y Carlos Lombardo, integrantes del directorio del consorcio, junto a Miguel Cavalli, gerente general de la entidad.

Durante el acto, el intendente Jorge Ferraresi celebró la designación de la nueva presidenta y remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y el consorcio portuario. “Felicitamos a Mónica Litza por la presidencia del Puerto Dock Sud. Estamos seguros de que trabajaremos conjuntamente para mejorar, fortalecer y ampliar la capacidad operativa de esta institución que representa un valioso motor de crecimiento para Avellaneda”, subrayó.

El Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud es un ente público no estatal con autonomía jurídica, financiera, contable y administrativa. Tiene a su cargo la administración, explotación y gestión operativa del puerto, a partir de la percepción y administración de sus propios recursos económicos y financieros.

El complejo portuario se encuentra ubicado en la ciudad de Dock Sud, partido de Avellaneda, en la zona perimetral externa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que le otorga una posición estratégica dentro del sistema logístico nacional. Entre los principales lineamientos de la nueva gestión se destaca el propósito de impulsar la industria argentina hacia el mundo mediante una plataforma logística eficiente, competitiva, equitativa y comprometida con la comunidad.

En ese marco, los objetivos incluyen el diseño de una estrategia comercial que posicione al Puerto de Dock Sud como un eslabón clave del comercio internacional, el aumento de la capacidad exportadora de la provincia de Buenos Aires y la consolidación del puerto como una pieza fundamental del sistema productivo provincial.

Asimismo, el consorcio se propone avanzar en políticas de sustentabilidad ambiental, mediante la implementación de un Plan de Gestión Ambiental que garantice un puerto seguro y amigable con su entorno, promover la equidad de género en el ámbito laboral y fortalecer la comunicación con las empresas radicadas en el puerto para articular proyectos y acciones conjuntas.