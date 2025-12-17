El básquetbol del Club Los Cooperarios cerró una gran temporada

Los Cooperarios se impusieron en Cuartos de Final de Play Offs por un infartante 79 a 78 ante a Aldo Bonzi, lo cual casi le deja el título servido en bandeja, pero en la Semifinal, perdieron contra Boca Juniors en La Bombonerita por 76 a 49 y aunque el resultado fue negativo, el salto fue más que prometedor para un plantel que ya había sido construido y esta en gran nivel.

El primer paso ya fue dado, ascender, pero ya debe cambiar el chip para la Copa de Plata , en el marco de un escenario prometedor y con jugadores que tienen mucho para dar aún y desarrollar.