Provincia

El básquetbol del Club Los Cooperarios cerró una gran temporada

La entidad quilmeña logró el ascenso a la Copa de Plata, tras terminar quinto en la fase regular de la Zona Sur. En Cuartos de Final se habían impuesto por 79 a 78 a Aldo Bonzi.

El básquetbol del Club Los Cooperarios realizó una gran temporada en el certamen de Federación de Básquetbol del Area Metropolitana de Buenos Aires (FeBAMBA) y logró el ascenso a la Copa de Plata, tras terminar quinto en la fase regular de la Zona Sur. El salto a los Play Offs le dio a la agrupación quilmeña el envión necesario para alcanzar lo bueno: el estirón de categoría y el lugar en la Copa de Plata 2026.

Los Cooperarios se impusieron en Cuartos de Final de Play Offs por un infartante 79 a 78 ante a Aldo Bonzi, lo cual casi le deja el título servido en bandeja, pero en la Semifinal, perdieron contra Boca Juniors en La Bombonerita por 76 a 49 y aunque el resultado fue negativo, el salto fue más que prometedor para un plantel que ya había sido construido y esta en gran nivel.

El primer paso ya fue dado, ascender, pero ya debe cambiar el chip para la Copa de Plata , en el marco de un escenario prometedor y con jugadores que tienen mucho para dar aún y desarrollar.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados