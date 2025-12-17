Kahale fue reelecto al frente de la Cámara de Comercio de Lomas

Kahale también agradeció el apoyo de los directivos y de los socios en general, invitándolos a seguir trabajando en esta nueva etapa por el crecimiento de la Cámara y en beneficio de los sectores que ésta representa. Luego de aprobarse por unanimidad la Memoria y el Balance del ejercicio 2025 se procedió a renovar las autoridades.

Al respecto, durante 2026 la junta directiva estará constituida de la siguiente manera: Camilo Alberto Kahale (Presidente), Sergio Iriarte (Vicepresidente 1º), José González (Vicepresidente 2º), Daniel Antonio (Vicepresidente 3º), Antonio Venezia (Secretario), Víctor Michuk (Prosecretario), Marcos Génova (Tesorero) y Fabián Etcheverrigaray (Protesorero).

Los vocales titulares son Blanca Nieves Loria, Emiliano Cardoso, Cristian Croche, Marta Horot, Edgardo Palomba, Mariano Precas y Gustavo Padula. Mientras que como suplentes fueron electos Dafne Gallo, Guillermo Guastavino, Héctor Gamarnik, María Angélica Pinilla, Noelia Scalamagna y Diego Deimundo. Revisores de Cuentas titulares: Luis Belvisotti, Jorge Direse y Juan Carlos Calvo.; Revisores de Cuentas suplentes: Leonardo Sosa y María Troiano.

Al concluir del brindis final, Kahale expresó: "Me siento honrado de poder representar junto a la junta directiva de la cámara a los comercios e industrias de Lomas de Zamora". Acompañaron en dicho acto dueños de cadenas comerciales y comerciantes locales que hicieron asiento en Lomas.