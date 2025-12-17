Kahale fue reelecto al frente de la Cámara de Comercio de Lomas

En la Asamblea General Ordinaria hubo una sola lista oficializada. También se aprobaron por unanimidad la Memoria y el Balance del ejercicio 2025.
La Cámara de Comercio e Industria de Lomas de Zamora llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria, donde Camilo Alberto Kahale fue reelecto presidente, al encabezar la Lista Afirmación, única oficializada. Al hacer uso de la palabra se refirió a los principales logros alcanzados durante el último período en el área institucional, en la prestación de servicios y en aspectos operativos de la entidad.
Kahale también agradeció el apoyo de los directivos y de los socios en general, invitándolos a seguir trabajando en esta nueva etapa por el crecimiento de la Cámara y en beneficio de los sectores que ésta representa. Luego de aprobarse por unanimidad la Memoria y el Balance del ejercicio 2025 se procedió a renovar las autoridades.
Al respecto, durante 2026 la junta directiva estará constituida de la siguiente manera: Camilo Alberto Kahale (Presidente), Sergio Iriarte (Vicepresidente 1º), José González (Vicepresidente 2º), Daniel Antonio (Vicepresidente 3º), Antonio Venezia (Secretario), Víctor Michuk (Prosecretario), Marcos Génova (Tesorero) y Fabián Etcheverrigaray (Protesorero).
Los vocales titulares son Blanca Nieves Loria, Emiliano Cardoso, Cristian Croche, Marta Horot, Edgardo Palomba, Mariano Precas y Gustavo Padula. Mientras que como suplentes fueron electos Dafne Gallo, Guillermo Guastavino, Héctor Gamarnik, María Angélica Pinilla, Noelia Scalamagna y Diego Deimundo. Revisores de Cuentas titulares: Luis Belvisotti, Jorge Direse y Juan Carlos Calvo.; Revisores de Cuentas suplentes: Leonardo Sosa y María Troiano.
Al concluir del brindis final, Kahale expresó: "Me siento honrado de poder representar junto a la junta directiva de la cámara a los comercios e industrias de Lomas de Zamora". Acompañaron en dicho acto dueños de cadenas comerciales y comerciantes locales que hicieron asiento en Lomas.
