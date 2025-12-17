Leston se prepara para participar a pleno en el Turismo Nacional Clase 2

El corredor de la región apostará de lleno a proyecto TN con el ex auto de Antolín, de motor y ganador y rendidor en el certamen de la C2, por lo que le espera un año expectante y con desafíos: "Llegó el momento de proyectar una temporada a tiempo completo en el TN, ya que esta es gran oportunidad que surgió junto con la familia Antolín, con quienes compartí mis primeras dos competencias en la categoría".

El equipo Antolín competición le dio la mejor opción al volante quilmeño, dado que el Peugeot 208 ha sido de óptimo rendimiento para el corredor mendocino y le permitió a Gonzalo ganar y ser protagonista, así que sobre ello comentó Leston: "Las expectativas muy altas, sin dudas; pero a pesar de ello enfrentaremos el campeonato con el fin de sumar experiencia sobre este tipo de vehículos sin descuidar el objetivo de ser protagonistas en cada una de las carreras; será un año de crecimiento en lo deportivo".