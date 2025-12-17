Gonzalo Marinelli se sumó a Quilmes

El Cervecero busca refuerzos y ya sumó a Lavezzii y a Kippes, sin comprometer demasiado su economía, por lo tanto espera a firma de ambos protagonistas, quienes se sumarán el 3 de enero a la puesta a punto.

Al mismo tiempo, la directiva empezó a moverse por más incorporaciones y acaba de sumar al arquero Gonzalo Marinelli, de 36 años, reciente monarca con la Lepra Mendocina en la Copa Argentina. Firmó contrato con el Cervecero hasta diciembre de 2026, y llegó en condición de libre. Se espera que a medidos de enero haya un total de entre 12 y 15 refuerzos.

Mientras tanto, apunta a las renovaciones: ya rubricó Ramiro Martínez y también lo harán Agustín Bindella, Joaquín Postigo, Juan Ignacio Capano y Esteban Glellel.

También se busca la renovación de Marcos Roseti, de gran desempeño en el Cervecero en el último año, pero negocian su préstamo, ya que depende de Midland. En caso que siga, el Decano cederá a ese club a Ramiro Luna, de regreso desde el Orense de Ecuador.