Finalizó la instalación de lectoras de patentes en el límite de San Isidro con San Fernando

La instalación de estas cámaras con tecnología de reconocimiento automático de matrículas (LPR) representa una ampliación significativa de la cobertura en una arteria clave que anteriormente contaba con menos de 15 equipos. Ubicada en un punto neurálgico del distrito, dada su proximidad a barrios vulnerables como San Cayetano, Sauce y Uruguay.

Las nuevas lectoras fueron se encuentran en cruces fundamentales como Uruguay y Sucre; Uruguay y Blanco Encalada; Uruguay y Madame Curie; Uruguay y Avenida Rolón; Uruguay y Avenida Centenario; Uruguay y Avenida Libertador; Uruguay y colectora Este de la Autopista Panamericana; Uruguay y Camino Real Morón; y Uruguay y Acceso Norte, entre otras zonas.

El objetivo principal de este sistema es fortalecer la seguridad vial mediante el registro de todos los vehículos que circulan por la zona; por otro, y fundamentalmente, prevenir el delito.

El software del sistema cruza la información de las patentes capturadas con bases de datos provistas por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Esto permite la detección automática e inmediata de vehículos que posean un pedido de captura activo. En caso de detectarse una coincidencia, se activa un protocolo para identificar al conductor y ponerlo a disposición de la Justicia.

Además, el registro de cada patente que circula por San Isidro nutre una base de datos local. "Si luego esa persona o vehículo comete un delito, podemos hacer todo el seguimiento y la reconstrucción en lo que es Forense", sumaron desde el municipio.

En lo que resta del año se completará la instalación de las 170 lectoras previstas para cerrar completamente el perímetro del municipio, consolidando un sistema de monitoreo integral en todas sus fronteras.