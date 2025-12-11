Vega renovó su contrato y seguirá en Argentino de Quilmes

Luego de un año con muchos cambios en el que el Mate logró el objetivo principal de la permanencia en la Primera B, la continuidad de Vega es una gran noticia para la estabilidad del equipo. El experimentado mediocampista, de 39 años, se reunió con los dirigentes y selló su vínculo por uno más. De esta manera, afrontará su tercera campaña consecutiva en el elenco Criollo, al que llegó en 2024.

La dirigencia valoró la experiencia y la regularidad del volante en el último torneo. Durante 2025, Vega estuvo presente en 31 encuentros del equipo. De ese total, fue titular en 30 partidos (siendo reemplazado solo en cinco ocasiones) y fue al banco en uno, donde ingresó. Si bien sufrió dos expulsiones, su presencia en el centro del campo es considerada vital.

Con la renovación del hombre con pasado en Almirante Brown, Argentino sienta una base sólida para el proyecto 2026. Se espera que en las próximas semanas continúe conformándose el plantel profesional, con la oficialización de más renovaciones y, posteriormente, con el anuncio de las primeras incorporaciones.