Provincia

Quilmes acelera por Ulises Vera

El volante de 25 años podría llegar a préstamo del club norteño. Fue solicitado de manera insistente por el entrenador Alfredo Grelak.

Quilmes continúa sumando nombres importantes a su carpeta de refuerzos para el 2026, y la principal novedad ahora se centra en el mediocampo. El Cervecero está a punto de concretar la llegada de Ulises Vera, volante central de San Martín de Tucumán, un jugador que cuenta con la aprobación total del entrenador Alfredo Grelak.

El interés por el volante era conocido desde antes de que finalizara la última temporada de la Primera Nacional y, según trascendió puertas adentro del club, la transferencia está prácticamente "dada por hecha".

La directiva del Decano, encabezada por el mánager Miguel Caneo, tiene en Vera una prioridad. El propio Grelak lo pidió insistentemente, ya que lo considera un volante de proyección con gran conocimiento de la categoría, lo que le aportaría un salto de calidad al equipo.

La única formalidad que resta resolver es la situación contractual del jugador. El director deportivo del Santo aún no se reunió con Vera para conocer su intención, pero el volante de 25 años no quiere irse libre del club tucumano. La solución intermedia sería que renueve su vínculo y, de inmediato, se marche a préstamo por un año al Cervecero.

De confirmarse, Vera se sumaría a la zona de generación, que ya tiene casi cerrada la renovación de Marco Rosetti, para conformar un mediocampo con más dinámica y experiencia en la Primera Nacional. El conjunto de la región sigue moviéndose con firmeza para armar el equipo que buscará ser protagonista en el 2026.

