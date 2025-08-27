Atraparon al conductor que atropelló y abandonó a un ciclista en Banfield

Al hombre, de 47 años e identificado como Diego Alejandro Bergés, lo aprehendieron en una vivienda de la calle Tucumán al 200, donde se secuestró el rodado, un Citroën C3 de color negro que presentaba abolladuras en el frente.

El análisis de cámaras de seguridad municipales permitió a la Policía de Lomas de Zamora identificar la patente del vehículo, y con la orden de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 10, allanó la vivienda. Bergés quedó a disposición de la justicia, acusado de "lesiones graves culposas y abandono de persona".

En tanto, Jonathan Castillo Oviedo, de 24 años, quien sufrió fractura de cráneo y múltiples golpes, permanece internado en estado grave en el Hospital Gandulfo.

La causa fue caratulada como lesiones graves culposas y abandono de persona. El caso generó conmoción entre vecinos de Banfield, quienes reclaman mayor control vehicular y asistencia inmediata en siniestros viales.

El hecho ocurrió el sábado pasado en la intersección de Ignacio Correa y La Plata, cuando Oviedo circulaba en bicicleta y fue violentamente atropellado. Lejos de detenerse a asistirlo, el conductor escapó a toda velocidad, por lo que fueron los vecinos quienes se acercaron a socorrer a la víctima.