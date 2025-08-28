Atraparon a sujeto que manejaba una moto robada, llevaba un arma y droga

Este episodio se da a raíz de una lucha contra la delincuencia callejera que tiene a maltraer a los vecinos berazateguenses y de sus alrededores. Los uniformados motorizados actuaron con rapidez y por un detalle en el vehículo del hampón pudieron frenarlo y corroborar que estaba actuando fuera del marco legal. Así las cosas, siguen los procedimientos para intentar bajar la tasa de ilícitos en el distrito y poder brindarle la tranquilidad que le falta a los lugareños.

Todo comenzó en la localidad de Juan María Gutiérrez, en la intersección de Camino Real y calle 416. Allí montaron el operativo los efectivos que buscaba interceptar motochorros. Siguiendo por esa misma línea, divisaron una Honda 110 color negra que no tenía patente y lo atraparon sobre la marcha para pedirle sus datos. Sin embargo, al revisarlo se dieron cuenta de que habían dado con un objetivo claro.

Se trataba de J.R., de 39 años, quien iba en una motocicleta que tenía pedido de captura por un delito cometido en jurisdicción de la Comisaría Novena de La Plata en marzo de este año. Tenía algunos números borrados, pero pudieron identificarla rápidamente. La investigación acerca del delito cometido bajo la modalidad hurto la estaba llevando adelante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 9 del mencionado partido.

Pero como si eso fuese poco, tenía un frasco con 16 gramos de marihuana picada y un revólver calibre 22 largo apto para su utilización. Es por eso que lo trasladaron a la seccional Tercera de Berazategui, donde quedó alojado a disposición del doctor Christian Granados, de la UFI número 2. Su causa fue caratulada como “Encubrimiento agravado por ánimo de lucro en concurso real con portación ilegal de arma de uso civil”. En sintonía, la UFI número 20 hizo lo propio por infringir la Ley 23.737 de drogas.

El sindicado opuso leve resistencia pero rápidamente fue reducido por efectivos motorizados y la situación no pasó a mayores, ante la atenta mirada de los transeúntes.