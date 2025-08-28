Las chicas del Granate golearon y sueñan con el ascenso a Primera

Desde el arranque las dirigidas por Juan Ignacio Granda fueron una máquina imposible de frenar. Con presión alta y juego vertical, liquidaron el partido en el primer tiempo gracias a los goles de Magaly Badilla, Guadalupe Giménez, Brenda Varela, Zoé Centurión, que aportó un doblete, y Verónica Amarillo, que diseñaron un 7 a 0 que dejó a la visita sin reacción antes del descanso.

En el complemento no hubo relajación y se avanzó en pos de aumentar la cuenta, algo que se certificó de la mano de Ailén Pucheta y Candela Gerez, ampliaron la diferencia, y otra vez Varela, intratable, completó su triplete para firmar el tanteador definitivo.

Se trató de una actuación demoledora de un equipo que no se guarda nada y que cada fecha muestra más solidez, con la expectativa de quedar a tiro de la gloria y volver de una vez por todas a la máxima división, esa que lo tuvo hace muy poco tiempo.

Este triunfo tiene un valor especial: es la máxima goleada en la historia del primer equipo femenino en AFA ya que el récord anterior también había sido ante Morón, en 2024, con un 7 a 0 que ahora directamente se completó en apenas un tiempo.

Más allá de los números, lo que dejó el partido fue la sensación de que el grupo juega con hambre y con convicción, algo que expuso de principio a fin. Con titulares y suplentes rindiendo al mismo nivel, la confianza crece semana a semana y la posibilidad de subir está latente.

Con la ilusión intacta, las Granates ya piensan en la próxima presentación, que será ante Estudiantes de La Plata, de visitante, en un choque que promete ser otra prueba clave en la carrera por el ascenso.