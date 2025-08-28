Lanús, en alza, sueña en todos los frentes para luchar por la gloria

Es que el Granate revirtió la tendencia dos partidos complejos, uno en el plano internacional, en el que marcó un gol agónico con la firma de Dylan Aquino y llevó todo a los remates desde los doce pasos, y el otro en el ámbito doméstico, evitando un tropezón con otro grito en el último suspiro, esta vez con la estampa de Rodrigo Castillo.

"Lo bueno es tener confianza en lo que estamos haciendo", describió el DT sobre el buen momento del equipo en esta parte del año, después de un primer semestre llevado con sobresaltos.

El conductor destacó el "empuje" y el "espíritu" competitivo de sus dirigidos. "El otro día -por Copa Sudamericana- también hicimos un gol en los últimos minutos. Yo creo que eso es muy importante, tener ese empuje hasta el último segundo. Los partidos duran hasta que el árbitro pita y hemos tenido ese espíritu competitivo, de fortaleza, más en nuestra casa", consideró.

Agregó que "los chicos han competido muy bien, han jugado a ganar y para mí eso es lo más gratificante y podemos continuar en esta línea que nos da ilusión". "Tenemos un grupo que trabaja bien en general, con muchos chicos que empujan, están golpeando las puertas y nos da mucha ilusión", sentenció.

A diferencia de Marcelo Gallardo, que se volcó por un River alternativo post clasificación por Copa Libertadores frente a Libertad de Paraguay, también por penales, en el Grana apenas introdujo dos variantes: Marcelino Moreno por Franco Watson y Alexis Segovia por Alexis Canelo.

"Hemos jugado con empuje hasta el final, a pesar del cansancio, de haber jugado el jueves un partido durísimo a nivel de estrés y definitivo. Hemos mostrado muchísima energía y eso me pone muy contento de cara a lo que viene", expresó Pellegrino, que mantiene a Lanús firme en los tres frentes, porque a eso expuesto se le añade la Copa Argentina, en la que ya está en cuartos de final, donde enfrentará a Argentinos Juniors.

Por otra parte, el técnico agradeció a la gente que los acompañó en la noche del lunes. "Lo mejor fue la manera en que ha competido el equipo. Vino mucha gente a la cancha y se fue contenta y cantando por el equipo. Eso fue el mejor presente que tuvimos", argumentó.

Los próximos pasos de Lanús serán Vélez, el sábado 30; Argentinos Juniors (Copa Argentina el lunes 8 de septiembre, aunque la dirigencia quiere jugarlo el sábado 6); Independiente Rivadavia (jueves 12 o viernes 13); Fluminense (martes 16, Copa Sudamericana, ida de cuartos de final).