Banfield quiere volver a sumar de a tres ante Tigre

El Taladro no viene de buenas y necesita recuperarse contra Tigre, en plan de escalar en la Zona A y también ponerse a tiro a nivel juego y volver a lo realizado en el choque victorioso contra Estudiantes de La Plata.

El ayudante de Campo de Troglio, Gustavo Reggi, señaló la importancia de evitar tener la valla vencida y al respecto dijo: "Siempre es preocupante cuando te hacen goles. Somos un equipo que busca mucho hacerlos y eso también genera que muchas veces quedemos mano a mano, estamos trabajando para convertir antes nosotros que los rivales. En la situación en la que estamos, lo ideal es tratar de mantener el arco en cero".

Para el duelo de este viernes frente a Tigre, el Taladro llega aliviado que no está peleando el descenso, pero tampoco está cerca de la zona de Play Offs, producto de dos triunfos, un empate y tres derrotas.

Al tiempo, Tigre mira de reojo la tabla de los promedios y en la última fecha empató contra Independiente Rivadavia, en Victoria. Lleva dos triunfos, dos empates y dos derrotas.