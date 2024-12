Atraparon a tres hombres cuando robaban en una empresa de Berazategui

Se trata de un caso que comenzó como en las mejores películas de acción, con un ingreso casi perfecto por los techos, una planificación precisa y con la intención de no dejar huellas, y que terminó como en una comedia, con un ladrón saliendo a los piques en el vehículo que debía “hacer el aguante” y los demás varados sin escapatoria. Fueron los vecinos del barrio quienes se encargaron de alertar a las autoridades por ruidos fuera de lo normal.

Todo se inició en la madrugada del lunes, cuando tres hampones se metieron en una metalúrgica ubicada en Sourigues, en la intersección de Camino General Belgrano y calle 207. Estos aprovecharon la oportunidad y el horario nocturno, sabiendo que no habría nadie, para desplegar su plan y llevarse elementos de relevancia, como herramientas, vestimenta y demás.

Primero forzaron sutilmente una puerta de rejas y llegaron hasta el techo. Se acercaron a una de las claraboyas y la removieron a la perfección. En sintonía, descendieron con una escalera y tomaron todo lo que encontraron. Había además guantes, barretas, amoladoras, entre otros objetos de relevancia para la causa. Los cargaron en baldes y la idea era retirarse con lo sustraído, pero algo cambió rotundamente lo planificado.

El cuarto delincuente que estaba en la puerta, a bordo de un Citroën C4 color negro, haciendo de “campana” y esperando a sus cómplices, salió volando cuando escuchó las sirenas de la Policía. A pesar de que los otros estaban a unos pocos metros, no dudó ni un segundo y se escapó. Así las cosas estos fueron atrapados in fraganti y no les permitieron terminar el ilícito. Tienen 24, 25 y 28 años y están domiciliados en el partido.

Agentes policiales de la Comisaría Segunda de Ranelagh los llevaron a dicha seccional y quedaron alojados a disposición de la justicia. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) número 2 de Berazategui, a cargo del fiscal Galt, quien dispuso el relevo de las filmaciones de vigilancia para dar con el prófugo.