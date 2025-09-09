Auzmendi disfruta su presente en Banfield y destaca su entendimiento con Méndez

"Lo bueno es que llegué con tiempo, cuando estaban arrancando la pretemporada, entonces creo que la adaptación ha sido un poco más fácil. Obviamente cuando me recibieron mis compañeros es un plus aparte, porque si por ahí vas a otro lado y no te reciben como me recibieron a mí, se te hace un poquito más difícil", explicó en diálogo con Muy Banfield.

Ese respaldo del vestuario lo ayudó a asentarse en el fútbol argentino. "Me adapté bien, rápido al grupo, se me están dando las cosas, uno siempre trabaja para estar ahí, siempre tratando de ayudar al equipo desde donde sea", agregó.

A nivel personal, el goleador no esconde su satisfacción por el presente que atraviesa. "Uno está feliz, ganamos, he hecho goles, me he sentido muy bien dentro de la cancha. No me puedo quejar. Mis compañeros siempre me joden un poco, que como mucho, pero es parte de esto", comentó entre risas.

Auzmendi suma tres goles y dos asistencias en la temporada, y junto a Mauro Méndez construyó una dupla que le aporta soluciones a Banfield. "Desde que empezamos a jugar juntos ha sido muy bueno. Creo que nos hemos entendido bastante bien, en los entrenamientos ya nos veníamos sintiendo bien y en los partidos se vio reflejado. Si no hace gol uno, lo hace el otro, siempre estamos para apoyarnos, sabemos distribuirnos en la cancha", remarcó.

El delantero también valoró el funcionamiento colectivo que potencia a los atacantes. "Creo que nos ha ido muy bien, los chicos también lo han hecho, todo el equipo, de hacerlo más fácil y cómodo para nosotros. Siempre nos tratamos de buscar, después es situación de partido, de estar frente al arco y querés terminar la jugada vos, pero nos acompañamos, nos apoyamos y esté Mauro o Julio (Furch) o quién sea, los que jueguen lo van a hacer de la mejor manera y uno siempre va a estar apoyando al otro", concluyó.