Lanús cayó con el Bicho en Avellaneda y quedó eliminado de la Copa Argentina

El Granate tropezó por 1 a 0 gracias al gol de Tomás Molina, que rompió la red al promediar la etapa inicial y desde allí se construyó un halago que le posibilitó al Bicho arribar a la siguiente instancia, mientras que los comandados por Mauricio Pellegrino deberán ya enfocarse directamente en lo que será la travesía a Brasil por la Copa Sudamericana.

¿Qué ocurrió en el juego? Fue el elenco de La Paternal el que empezó mejor y lo demostró en el campo. Jugó con inteligencia, administró los tiempos y certificó las mejores chances para desnivelar, aunque tuvo que esperar a falta de minutos para irse a los vestuarios. La alegría se selló mediante una jugada colectiva luchada que derivó en un centro que transformó en gol el máximo artillero del certamen.

Desde allí fue el club de la zona sur del conurbano bonaerense el que tomó la batuta del partido, pero no halló la fórmula para lastimar. Si bien sumó argumentos como para llevar el duelo al menos hasta los penales, la impericia propia en el arco rival y la jerarquía de algunos futbolistas del contrincante generaron un ambiente que hizo imposible cambiar la dinámica del compromiso.

Por eso Lanús se fue con las manos vacías incluso más allá de los cambios que propuso el DT, que movió el banco de suplentes y acumuló delanteros para llegar a un gol que nunca se iba a dar. Para colmo, con el correr de los minutos el desgaste físico se hacía evidente y entonces las chances se iban desvaneciendo y por eso los últimos minutos tuvieron un mejor desempeño de Argentinos, que se llevó la alegría y el pasaporte al lote de los mejores cuatro equipos del torneo.

Ahora el Granate deberá perfilarse para el emparejamiento con Fluminense, con la intención de sorprender y, en esos cuartos de final de la Copa Sudamericana, intentar la heroica y dejar en el camino al gran candidato a la gloria a nivel internacional.